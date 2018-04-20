İzleyici dizinin bitmesini istemiyor!

Geçtiğimiz günlerde oyuncular tarafından dizinin Mayıs sonunda final yapacağı mesajı verilmişti. Ancak Kanal D'den henüz bir açıklama gelmedi.

TV Dünyası - 20.04.2018 13:06
İzleyici dizinin bitmesini istemiyor!
Kanal D'nin sevilen tarihi dizisi Vatanım Sensin'in ekrana veda edecek olmasının mesajı izleyicinin olumsuz etkisine sebep oldu.


Dizinin son dönemde sanki özellikle bitirilmek istenircesine bir tavırla karakterlere odaklanılması, Milli Mücadele yıllarını es geçmeye başlaması büyük eleştiriye neden olmuştu. Bu durumda dizinin reytinglerinin düşmesine sebep olmuştu.
53. bölüm anlaşılan bu yönde bir mesaj olacak. Zira Milli Mücadele odaklı bir bölüm geliyor…



İzleyicilerin 53. bölüm fragmanına bakıldığında Milli Mücadele odaklı bir bölüm geldiği anlaşılıyor. İzleyicinin yorumlarından da bu durumdan ne kadar memnun oldukları anlaşılıyor. Ancak şimdilik bilinen Mayıs sonunda Vatanım Sensin izleyicilere veda edecek.

İşte bazı izleyici yorumları:

– “Milli mücadele bölümü istiyordunuz, buyrun size milli mücadele. Hem de en güzelinden… Dizi zaten yerli yerine oturmuş bir dizi. Bu hafta da yine maçı bahane ettiler, yine yayınlamadılar. Yayından kaldırmaya niyetliler zaten. Bırakın da insanlar istediklerini izlesinler…”

– “Eğer bu sezon final olursa büyük saçmalarsınız… Ben de Kanal D’yi bir daha izlemem.”

– “Bence bu dizide tarihi olayları atlayarak anlatmayın, kabak tadı veriyor öyle olunca. Eğer tarihi olayları ve tarihleri atlayarak vermezseniz çok rahat bir sezon daha çıkar. Yakın tarih dizisi diye konu tıkanması olması bahane bence. Yakın tarihimizde de bir sürü savaşlar var, anlaşmalar var. Atlamadan gayet güzel olur bence. Cumhuriyet sonrasındaki güzel gelişmeler de anlatılmalı.”

– “1. sezona geri dönüyoruz. Dizi gittikçe güzelleşiyor. Final bu sezon olmamalı. Kanal D’deki en güzel dizi bence. Televizyondaki en güzel dizi de Vatanım Sensin. Eğer bu sezon final olursa bir daha asla Kanal D’yi izlemem.
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