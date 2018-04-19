İvana Sert, Peker Açıkalın'ı affetmedi!

Peker Açıkalın, canlı bir yayında İvana Sert hakkında çok konuşulacak sözler kullandı. Sert, ünlü oyuncunun sözlerini affetmedi.

Magazin - 19.04.2018 18:10
İvana Sert, Peker Açıkalın'ı affetmedi!
'Karımı Gördünüz mü?'adlı filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında olay yaratacak sözlere imza attı. Açıkalın, filmde başrolü paylaştığı İvana Sert'e yönelik argo ifadeler kullandı.


Ünlü oyuncu, program sunucusunun "İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?" sorusuna, "O zaman soyadını yumuşak olarak değiştirebiliriz" diye karşılık verdi. Ardından sunucu, İvana Sert için "O sanatçı değil, modacı" ifadelerini kullanan ünlü oyuncuya, "Başrolü paylaştığınız kişi için 'Sanatçı değil' ifadesini kullanıyorsunuz" dedi.

Açıkalın, sunucunun bu yorumuna da sert bir cevap verdi: "Başrolü ben paylaşmadım, yapımcımız paylaşmış."
Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert'e yönelik eleştirinin dozunu iyice kaçırdı. Açıkalın, Sert hakkında yaptığı moda ikonu tanımlamasının ardından 'motor' ifadesini de ekledi.

İvana Sert, Karımı Gördünüz mü? filminde birlikte oynadığı Peker Açıkalın’ın bu sözlerine kayıtsız kalamayarak savcılığa şikayet etti.


Günaydın'ın haberine göre; Bu sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Sert, 13 yaşında bir çocuk annesi olduğunu, kamuoyunda tanınan biri olarak Açıkalın'ın sözleri sonrası kişiliğinin zedelendiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi oldu. Sert, Açıkalın'ın cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, ünlü modacının ihbarı sonrası Açıkalın hakkında soruşturma başlattı.
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