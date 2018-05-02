Aykut Kocaman sezonu çift şampiyonlukla tamamlasa bile istifa edecek. Kongre sonrası yönetimin önün açabilmek için böyle bir karar aldığını söyledi. Aykut Kocaman'ın 1 yıllık daha sözleşmesi olduğu biliniyor.
Aykut Kocaman yaklaşan kongre öncesi başkan adaylarının teknik direktör seçiminde taraf tutulmaması için istifasını verecek. Aykut Kocaman kongrede hangi aday seçilirse seçilsin kendi ile çalışmak istememe ihtimalini düşünerek istifa edip beklemede olacak.
Kongreden sonra seçilecek olan başkan Aykut Kocaman ile çalışmak isterse Aykut Kocaman tekrardan sarı - lacivertli takımı çalıştırmaya devam edecek.
Şampiyon da olsa istifa edecek!
Fenerbahçe TFF'ye takımlar arasındaki maç zamanlarını eşitleme talebinde bulundu. Aykut Kocaman da basın toplantısında konu hakkında fikirlerini söyledi.Spor - 02.05.2018 13:23
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