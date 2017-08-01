GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Yaz dizilerinden ilk hangisi yayından kalkar?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette kullanılan toplam oyların %25'ini alan Adı Efsane dizisi birinci oldu. Onu %19,5 ile İki Yalancı dizisi takip etti.
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İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratmaya devam ediyor.Dizi - 01 Ağustos 2017 17:00
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