İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...

Dizi - 01 Ağustos 2017 17:00

GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Yaz dizilerinden ilk hangisi yayından kalkar?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette kullanılan toplam oyların %25'ini alan Adı Efsane dizisi birinci oldu. Onu %19,5 ile İki Yalancı dizisi takip etti.