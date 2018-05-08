İşte takıların toplam fiyatı!

Magazin - 08.05.2018 05:05

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, önceki akşam Beşiktaş’taki Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen düğün töreniyle evlendi.Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetlilerin tek tek masasına giden çifte yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altınların toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.Çift takılan altınlarla kameralara bu pozları verdi.