İşte selülitten kurtulmanın yolları!

Diyetisyen Melda Demiröz, şekerin selülitin en büyük dostu olduğunu söyleyip "Esmeri, beyazı, balı, pekmezi hiç fark etmez. Fazlası bacaklardaki yağ miktarını artırıp, dolaşımı azaltarak selülite neden oluyor. Şeker grubunda en kötüsü ise kola, gazoz, meyve suyu, şuruplu içecekler gibi sıvı şekerliler veya krema kıvamlı sürülebilir çikolatalar. Selülitlerden arınmak için bir an önce şeker ve şeker içeren yiyeceklerin detoksuna girilmeli ve bunlar sıfıra veya minimuma indirilmeli. Meyve tüketimi önemli ama o da 2-3 porsiyonu geçmemeli."dedi.Demiröz, "Selülite baş etmek mümkün. Özellikle kadınlarımız beyaz pirinci olabildiğince azaltmalı ve yerine sağlıklı karbonhidratları koymalı. Tam çavdar, tam buğday gibi tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, karabuğday, kinoa, kurubaklagiller gibi. Beyaz şeker ve unlu mamüllrden uzak durulmalı" dedi.Demiröz, "Kahve selülite sebep olmuyor. Kahvelerin içindeki krema, şeker, şuruplar ve kahve beyazlatıcılar selülite neden oluyor. Türk kahvesi ile sade veya az sütlü filtre kahveden zarar gelmez." dedi.