İşte seksi sunucunun rakibi!

Dünya Magazin - 20.12.2017 13:56

Yanet Garcia'yı "Seksi hava durumu sunucusu" unvanından edebilecek kadar güzel bir sunucu Arjantin'den ortaya çıktı.24 yaşındaki Maria Sol Perez, TyC Sports kanalında hava durumu spikeri olarak çalışıyor. Perez sayesinde reytinglerin iyi gittiğini açıklayan kanal, izleyicilerin çoğunun erkek olduğunu söyledi.İnternette de fırtına etkisi yaratan Perez, Instagram'da yaklaşık iki milyon takipçiye ulaştı.İşte Perez'in bazı fotoğrafları...