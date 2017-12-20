İşte seksi sunucunun rakibi!

Düzgün fiziği ile gündeme gelen Meksikalı hava durumu sunucusu Yanet Garcia'nın, Arjantin'den rakibi ortaya çıktı.

Dünya Magazin - 20.12.2017 13:56
İşte seksi sunucunun rakibi!
Yanet Garcia'yı "Seksi hava durumu sunucusu" unvanından edebilecek kadar güzel bir sunucu Arjantin'den ortaya çıktı.


24 yaşındaki Maria Sol Perez, TyC Sports kanalında hava durumu spikeri olarak çalışıyor. Perez sayesinde reytinglerin iyi gittiğini açıklayan kanal, izleyicilerin çoğunun erkek olduğunu söyledi.

İnternette de fırtına etkisi yaratan Perez, Instagram'da yaklaşık iki milyon takipçiye ulaştı.

İşte Perez'in bazı fotoğrafları...



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