İşte makyajın psikolojik etkileri!

Dr. Burak Toprak, depresyon ve kaygı bozuluğu gibi durumlarda makyaj yapmanın, kişisel bakımın ve cilt bakımının beynimize olumlu mesajlar vererek depresyon ve kaygı bozukluğunu olumlu yönde etkilediğinin altını çizip "Kaygı ve depresyon ile savaşan bir bireyin profesyonel destek alması ve tedavi olması ilk ve en can alıcı adım olarak gösterilir. Elbette kişisel bakım ile bu sorunlardan kurtulmak bir anda mümkün değil ama destekleyici yöntem olarak bu yolu denemek çok etkili olacaktır." dedi.Dr. Burak Toprak, "Makyaj ve cilt bakımı uygulaması her dokunuşta beyindeki nörokimyasalların ki bu durumda oksitosin hormonu oluyor tetiklenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla herhangi bir hijyen aktivitesine giriştiğinizde ruhunuzu yatıştıracak bir terapiye başladığınızı hissediyorsunuz." dedi.