İşte Kim Kardashian'ı ağlatan olay!

Kim Kardashian, 6 yıl önce katıldığı Met Gala ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.Kardashian, 2013 Met Gala'sında gerçekleşenleri "Hamileliğimin ileri seviyesindeydim, çok kabarık ve şişkindim. Aslında ben davetli değildim. Kanye gösteri yapacaktı, ben sadece Kanye’nin artı biriydim, Met Gala’da olacağımı asla hayal etmemiştim. Kimsenin muhtemelen beni o zaman orada istemediğini biliyorum." diyerek anlattı. Kardashian, sosyal medyada dalga konusu olduğunu dile getirerek merhum oyuncu Robin Williams’ın hayat verdiği 'Mrs Doubtfire'a benzetildiğini, hatta Williams’ın bununla ilgili "Daha iyi giyindiğimi düşünüyorum!" dediği bir tweet attığını itiraf etti.