İşte karın yağlarını eritmenin yolları!

Özcan, şekerin kan şekerini yükselttiğini bu şekilde daha çok acıkmaya sebep olduğunu belirtip "Dolayısıyla şeker tüketiminden mutlaka kaçınmalısınız. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da, gizli şekerler! Çayınıza hiç şeker atmıyor olabilirsiniz ki bu sağlığınız için çok önemli bir alışkanlık. Ancak dışardan satın aldığınız paketli ürünlerin içinde yer alan şeker miktarına da dikkat ediyor musunuz? Her paketli ürünün etiketini mutlaka okuyun, aksi halde vücudunuza fazla şeker almış olursunuz. Bunun sonucunda siz fark etmeden tükettiğiniz şeker nedeniyle karın ve bel çevrenizdeki yağlanma artmaya başlar. " dedi.Vücutta yeteri kadar su olmadığında yağların depolanmaya başladığını söyleyen Özcan, "Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Her bireyin içmesi gereken su miktarı ise farklı oluyor. Bunun kolay bir hesabı var, kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo iseniz 1500 ml su içmelisiniz" dedi.Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, "Karın ve bel çevresindeki yağlanmayı azaltmak için protein ve lif ağırlıklı besinleri tercih etmek gerektiğini belirterek, “Çünkü protein ve lif içeren besinler kan şekeri seviyesini düzenleyerek daha uzun süre tok tutuyorlar. Dolayısıyla kahvaltıda mutlaka iyi protein kaynağı olan peynir ve yumurtaya yer verin. Börek, poğaça gibi unlu gıdalardan, şekerli besinlerden uzak durun. Öğlen yemeğinde yine protein ağırlıklı et/tavuk/balık veya kuru baklagil yemeklerini tercih edebilirsiniz. Yanında bol lif kaynağı karışık yeşil salata da eşlik edebilir. Akşam saatlerinde ise daha çok sebze ağırlıklı yemekler ve yoğurt tüketmenizde fayda var" dedi.