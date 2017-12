İşte kadınların önem verdikleri kıstaslar!

Elbette kadınların yatakta ne istedikleri sorusuna verdikleri yanıtların cetvelle ölçülmesi mümkün değil...

Cinsellik - 19.12.2017 19:53

Erkekler tarafından yanıtı en çok aranan sorular arasında şu ikisi zirvede yer alıyor: “Penis büyütme ürünleri gerçekten işe yarıyor mu?” ve “Daha geç boşalmanın yolları nelerdir?” Anket sonuçlarına göre, kadınlar, penis boyuyla aslında o kadar da ilgilenmiyorlar.



Elbette kadınların yatakta ne istedikleri sorusuna verdikleri yanıtların cetvelle ölçülmesi mümkün değil. Bunu da not düşelim. Fakat elimizde anket sonuçlarının olduğu ortada. Bunlardan yeni bir tanesi de seks oyuncakları üreten Pure Romance adlı firma tarafından yapıldı. Pazar araştırmacıları, evli 1.000 erkek ve kadın üzerinde uyguladıkları ankette, cinselliğin evlilik üzerindeki etkilerini araştırdılar ve kadınlar yatakta neye daha çok önem verir sorusunun yanıtlarına odaklandılar. İşte kadınların penis boyundan ziyade önem verdikleri kıstaslar:



1- Daha iyi iletişim

Kadınların yaklaşık %62’si, daha iyi iletişimin evliliklerini güçlendireceği inancına sahipler. Yalnız da sayılmazlar; zira erkeklerin yaklaşık %50’si de aynı görüşe sahip.



İlişkinin türü ne olursa olsun, aile terapisti ve Classic Positions Reinvented kitabının yazarı Moushumi Ghose’a göre, eğer tatmin edici ve tutkulu bir cinsel hayat isteniyorsa, partneriniz sizin ne istediğinizi ve nelerden hoşlandığınızı bilmeli. Aynısı sizin için de geçerli.



Fakat cinsellik hakkında konuşmak, her ne kadar ilişki uzun süreli olsa bile, bazen garip hissettirebilir. Fakat diyaloğu sürdürme adına, kendi arzularınızdan ona bahsetmekten caymamak gerek.



Aynı zamanda, ona daha fazla haz yaşatmak için bir şeyler yapmak istiyorsanız, partnerinize bundan da bahsetmeniz gerek. Sakin bir zamanı kollayın ve konuyu gündeme getirin. Güzel bir akşam yemeği sonrası yapacağınız romantik bir yürüyüş, uygun zemini hazırlayabilir.



2- Daha fazla ön sevişme

Seks, penetrasyondan ya da orgazmdan ibaret değil. Kadınların bu gerçeğin daha fazla farkında olmalarına da şaşırmamak gerek. Zira kadınların %58’i, erkeklerin ön sevişmeye daha fazla eğilmelerinden yana.



Ön sevişme denildiğinde ne anlamalıyız? Ana hatları basit aslında: Öpüşme, güzel dokunuşlar, oral seks vb. Penetrasyon ve orgazm ise pastanın çileği diyebiliriz.



Onu fiziksel olarak ne kadar heyecanlandırırsanız, vajinasında kayganlaştırıcı sıvı üretimi de o kadar artacaktır. Buna bağlı olarak da sekste kendisini daha rahat hissedecek ve alacağı zevke odaklanması kolaylaşacaktır.



Onu baştan çıkarmak için yatakta olmanıza da gerek yok. Bazen bir mesaj, ateşli bir iltifat, seksi bir fotoğraf ya da bir akşam yemeği planı bile işe yarayacaktır.



3- Seks oyuncakları

Seks oyuncaklarının seks hayatına katacak çok şeyi var. Ankete katılan kadınların %40’ı da bu görüşü paylaşıyor.



Erkekler seks oyuncağı fikrini ilk duyduklarında, kendilerini biraz tehdit altında hissedebilirler. Sanki kendilerinin yetersiz olduğu fikrine kapılabilirler. Fakat seks oyuncakları, sekse yaratıcılık ve eğlence katar. Seks pozisyonlarını zenginleştirir.



Seks oyuncaklarına ısınma turlarına çıkmak isterseniz, işe bir penis halkası ile başlayın. Farkı her ikiniz de hissedeceksiniz.



4- Fanteziler

Fanteziler ve fetişler, tabu duvarına çarpabilir; fakat kadınların %40’ı, fantezi yapmanın evliliği daha iyi bir noktaya taşıdığını belirtiyor. Her iki erkekten biri de bu görüşü paylaşıyor.



Fanteziler herkes için işe yaramayabilir; fakat yeni bir şeyler denemek peşindeyseniz, fanteziler en iyi yardımcınız olacaktır. Fantezi kelimesini duyar duymaz aklınıza kırbaçlar ya da deri iç çamaşırları gelmesin. Kirli konuşmalar ya da yeni mekanlar da fantezi dünyasına aittir. Ayrıca, partnerinizin fantezilerini açıklama konusunda utangaç olabileceği gerçeğini de göz ardı etmeyin. Bu noktada da daha iyi iletişimin önemi devreye giriyor. Aranızdaki iletişimi güçlendirirseniz, fantezilerinizi birbirinize anlatma ve hayata geçirme şansınız da artacaktır. İnsanlar utanmaya açıktır. Benzer şekilde, arzu ve düşüncelerinin diğer insanlarca eleştirileceği ya da garipseneceği endişesi de taşırlar. Fakat ikinizin arasındaki güven duygusu tam anlamıyla inşa edilebilirse, bu tarz sorunlardan da sıyrılır ve fantezilerinizi doya doya yaşama şansına kavuşursunuz.



5- Role Play

Ankete katılan her 4 kadından birisi, role play sayesinde evliliklerinin daha da iyi olacağını düşünüyor. Role play sayesinde insanlar olmadıkları kimseler gibi davranabilme şansını yakalıyor. Ortak bir senaryoda, olmadıkları bir kişi gibi giyinme, davranma ve seks yapma şansına eriştikleri bir fantezi dünyasına dalabiliyorlar. Ancak role play ilefantezi dünyası arasında bir ayrıma gitmek şart. Çünkü fanteziler ya da fetişler, sizi olmadığınız bir rolü üstlenme gibi bir zorunluluğa itmezler.



Partnerinize, ilginizi çeken bir senaryodan bahsedin. Başka bir insanmış gibi davranmak isteyip istemediğini ya da bu düşünceden tahrik olup olmayacağını sorun. Ortak bir karara vardıktan sonra, düşüncelerinizi harekete geçirebilirsiniz. Fakat bir kez daha vurgulayalım: Ortak bir paydada buluşulması şart. (Kaynak: detaykibris.com)

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.