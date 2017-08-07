Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında gelin adaylarıyla yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan, ekrandan kazandığı parayı taksi plakasına yatırdı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Sosyal medya hesabından konuyla ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşan damat adayı "Arkadaşlar ticari taksi işine başladım" şeklinde bir açıklama yaptı.
INSTAGRAM'I KAZANÇ KAPISI YAPTI
Instagram'da 225 bine yakın takipçisi olan damat adayı, tıpkı gelin adayı Hanife gibi buradan yaptığı reklamlardan da büyük paralar kazanıyor.
İşte izdivaçta yatak görüntüleri çıkan damat adayının yeni işi...
Gelin adaylarından Esmira ve Sevgi ile yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan, kazandığı paralarla taksi plakası satın aldı.Magazin - 07 Ağustos 2017 20:35
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