İşte iş insanlarının tercih ettiği estetik operasyonlar!

Türkyılmaz, iş insanlarının ufak çaplı operasyonları tercih ettiğini söyleyip "Çalışanların en çok tercih ettiği estetik uygulamaların başında cerrahi olmayan yöntemler gelir. Bu yöntemlerin kısa sürede uygulanabilmesi ve neredeyse hemen hemen hiç iyileşme sürecinin bulunmaması nedeniyle çalışanlar iş hayatlarına ara vermeden görünümlerine gereken özeni gösterebilir." dedi.Türkyılmaz, son yıllarda erkeklerin estetik operasyon geçirme sayısının oldukça yükseldiğini ifade edip "Özellikle 30- 40 yaşları arasında olan erkekler, genellikle saç ekimi ve liposuction operasyonlarına başvuruyor. Yapılan araştırmalara göre kendine bakan ve görünümüne dikkat eden erkekler aynı pozisyonda hem cinslerine göre %5 daha fazla para kazandı. Bundan dolayı çalışan erkekler de en az kadınlar kadar estetik operasyonları tercih ediyor." dedi.