İşte İpek Açar’ın yeni ailesi!

Geçtiğimiz günlerde Alper Kömürcü ile aşk yaşadığı ortaya çıkan İpek Açar, sevgisiyle ilk kez görüntülendi. Çiftin keyfi oldukça yerindeydi.

Magazin - 03.12.2017 14:59

Nisan 2015’te vefat eden sanatçı Kayahan’ın 22 yıllık eşi İpek Açar'ın geçtiğimiz günlerde müzisyen Alper Kömürcü ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.



HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Altı aydır birlikte olan ikili, Açar’ın kızı Aslı Gönül’ün yurtdışındaki okulların sınavlarına girmek amacıyla Ankara’ya gitmek için geldikleri Sabiha Gökçen’de objektiflere takıldı. İKİ



ÜLKENİN SINAVLARINA GİRECEK

Uçaklarını beklerken görüntülenen üçlü, mutlu bir aile tablosu çizdi.



Sevgilisinin kendilerine eşlik etmesinden mutluluk duyduğunu belirten Açar, “Aslı Gönül, ABD’de veya İngiltere’de öğrenim görmek istiyor. İki ülkedeki okulların sınavlarına girecek” dedi.



Açar, “Sağ olsun Alper bizi bu yolculuğumuzda yalnız bırakmadı” diye konuştu.



Kaynak: haberturk.com

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