Hadise, “Sıfır Tolerans” klibinde rol alan Fransız manken Aurelien Muller’i ailesiyle tanıştırdı. Ünlü şarkıcının ısrarla inkar ettiği “yeni aşk” iddiasını, ablası Hülya doğruladı: “Tanışma aşamasındalar.”
Muller aileye girdi
Hadise, Aurelien Muller ile önceki akşam İstinye Park’taki Zuma’ya gitti. Yemekte onlara ünlü şarkıcının ablası Hülya ile kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik etti. Hadise, Muller ile görüntü vermemek için mekandan kardeşi ile çıktı ama kaçış planı işe yaramadı.
Yeter ki mutlu olsun
Az sonra Muller’in de Hülya Açıkgöz ile kapıda görünmesi, bunun özel bir aile yemeği olduğunu kanıtladı. Hülya Açıkgöz, aşk haberleriyle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Şu an tanışma aşamasındalar. Ama Hadise mutlu olacaksa neden olmasın?”
Hadise, son klibi “Sıfır Tolerans”ta Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçti. İkilinin romantik sahneleri ses getirdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
İşte Hadise'nin yeni sevgilisi!
Hadise'nin Sıfır Tolerans klibinde birlikte rol aldığı Aurelien Muller ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hadise, Muller'i ailesiyle tanıştırdı.Magazin - 02.12.2017 03:00
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