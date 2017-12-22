İşte Gülşen'in 'Dan Dan'lı yeni imajı!

Gülşen, yeni yıl öncesi imaj değişikliğine gitti. Şarkıcı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin - 23.12.2017 03:00
İşte Gülşen'in 'Dan Dan'lı yeni imajı!
Şarkıcı Gülşen, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülşen kesenin ağzını açtı!

Gülşen kesenin ağzını açtı!



2018 öncesi imaj değişikliğine giden Gülşen'in Instagram Story'den paylaştığı fotoğrafında saçlarını kaynakla uzattığı görüldü.

Gülşen'den Ezgi Mola'ya: İyi ki senin gibi bir fanım var

Gülşen'den Ezgi Mola'ya: İyi ki senin gibi bir fanım var



İşte Gülşen'in yeni imajı:


Gülşen'in paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detay ise, 2015 yılındaki "Dan Dan" klibinde giydiği çizmelerini uzun bir süre sonra yeniden giymesi oldu.

Gülşen, Azur için kesenin ağzını açtı!

Gülşen, Azur için kesenin ağzını açtı!



Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben



Gülşen'i sinirlendiren haber!

Gülşen'i sinirlendiren haber!



Gülşen dolgu mu yaptırdı?

Gülşen dolgu mu yaptırdı?



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Gülşen'den Demet Akalın'a: Efsane olan sensin!



Tarz anne Gülşen!

Tarz anne Gülşen!
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