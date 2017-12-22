İşte Gülşen'in 'Dan Dan'lı yeni imajı!

Gülşen kesenin ağzını açtı!
2018 öncesi imaj değişikliğine giden Gülşen'in Instagram Story'den paylaştığı fotoğrafında saçlarını kaynakla uzattığı görüldü.
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İşte Gülşen'in yeni imajı:
Gülşen'in paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detay ise, 2015 yılındaki "Dan Dan" klibinde giydiği çizmelerini uzun bir süre sonra yeniden giymesi oldu.
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