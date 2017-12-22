İşte Gülşen'in 'Dan Dan'lı yeni imajı!

Magazin - 23.12.2017 03:00

Gülşen kesenin ağzını açtı!

Gülşen'den Ezgi Mola'ya: İyi ki senin gibi bir fanım var

Gülşen, Azur için kesenin ağzını açtı!

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen'i sinirlendiren haber!

Gülşen dolgu mu yaptırdı?

Gülşen'den Demet Akalın'a: Efsane olan sensin!

Tarz anne Gülşen!

Şarkıcı Gülşen, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.2018 öncesi imaj değişikliğine giden Gülşen'in Instagram Story'den paylaştığı fotoğrafında saçlarını kaynakla uzattığı görüldü.Gülşen'in paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detay ise, 2015 yılındaki "Dan Dan" klibinde giydiği çizmelerini uzun bir süre sonra yeniden giymesi oldu.