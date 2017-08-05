İşte Gülşen'i Eurovision adayı!

Müzik - 05 Ağustos 2017 12:00

Gülşen'in tarzının fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise'den Gülşen'e şampiyon yanıtı!

Gülşen söyledi, Hadise coştu!

Türkiye'nin yeniden Eurovision'a katılacağının konuşulması ile birlikte başlayan polemik büyüyor. Manga, Fatma Turgut gibi isimlerin öne çıkmasının ardından bir öneri de şarkıcı Gülşen'den geldi.Yalıkavak'ta sahne alan Gülşen, “Biliyorsunuz bu sene Eurovision’a yeniden katılıyoruz. Bence Edis gitmeli. Son yıllarda çıkmış tek star. Karizmasıyla, sesiyle, ışığı ve üretkenliğiyle süper bir star” sözleriyle kendi adayını açıkladı.