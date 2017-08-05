İşte Gülşen'i Eurovision adayı!
Gülşen, Türkiye'den Eurovision'a katılması istediği adayı açıkladı.
Müzik - 05 Ağustos 2017 12:00
Türkiye'nin yeniden Eurovision'a katılacağının konuşulması ile birlikte başlayan polemik büyüyor. Manga, Fatma Turgut gibi isimlerin öne çıkmasının ardından bir öneri de şarkıcı Gülşen'den geldi.
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Yalıkavak'ta sahne alan Gülşen, “Biliyorsunuz bu sene Eurovision’a yeniden katılıyoruz. Bence Edis gitmeli. Son yıllarda çıkmış tek star. Karizmasıyla, sesiyle, ışığı ve üretkenliğiyle süper bir star” sözleriyle kendi adayını açıkladı.
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