İşte Gülşen'i Eurovision adayı!

Gülşen, Türkiye'den Eurovision'a katılması istediği adayı açıkladı.

Müzik - 05 Ağustos 2017 12:00
Türkiye'nin yeniden Eurovision'a katılacağının konuşulması ile birlikte başlayan polemik büyüyor. Manga, Fatma Turgut gibi isimlerin öne çıkmasının ardından bir öneri de şarkıcı Gülşen'den geldi.

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Gülşen'in tarzının fiyatı dudak uçuklattı!



Yalıkavak'ta sahne alan Gülşen, “Biliyorsunuz bu sene Eurovision’a yeniden katılıyoruz. Bence Edis gitmeli. Son yıllarda çıkmış tek star. Karizmasıyla, sesiyle, ışığı ve üretkenliğiyle süper bir star” sözleriyle kendi adayını açıkladı.

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Hadise'den Gülşen'e şampiyon yanıtı!



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Gülşen söyledi, Hadise coştu!



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Bağlantılar: Gülşen, Edis

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