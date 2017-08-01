Gizem Karaca, mayıs ayında nişanlandığı Kemal Ekmekçi ile Bodrum'da dünyaevine girecek. 16 Eylül'de sahilde kıyılacak nikah için iki tarafın da konukları için uçak kaldırılacak. Genç çift düğün sonrasında ise Hawaii ya da Maldivler'e balayına gidecek.
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İşte Gizem Karaca'nın düğün tarihi!
Ekranların sevilen oyuncularından Gizem Karaca'nın evleneceği tarih belli oldu.Magazin - 01 Ağustos 2017 14:21
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