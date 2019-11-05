İşte 'gelin-kaynana' problemlerinin çözümleri!

Kaynanaların gelinlerden beklentilerinin sorun yarattığını belirten Karabulut, "Burada bazen kötü niyet olmasa da temelde kaynananın da bir zamanlar ‘gelin’ olması gerçeği yatıyor. Bütün kaynanalar mı böyle? Hayır… Bir şekilde otoriter ve kontrolcü yapıya sahipse, söylenen ‘kötü’ kaynana tipine girme ihtimali yüksek oluyor." dedi.Erkeğin müdahalesinin önemini vurgulayan Karabulut, "Ancak özellikle sorun anneden kaynaklanıyorsa ve o erkek anneye ‘bağımlı’ ise maalesef sorunu göremiyor ve eşine ‘Benim annem bir melek, sen abartıyorsun’ diye çıkışabiliyor. Kısacası ‘bağımlı’ erkek annesine halen 5 yaşındaki gözüyle bakıyor. Erkekler büyümeli. Büyümeyenlerin eşleri, anneleriyle sorun yaşar." dedi.Flört, söz veya nişan döneminde aile içine çok fazla girmeyin, ilişkinizi sadece erkek arkadaşınızla yaşamaya bakın. Rahatsız olduğunuz durumu mutlaka 'saygılı' bir biçimde dile getirin. Kaynananızla sorununuzu eşinize değil kaynananıza anlatın.