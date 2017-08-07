İşte en iyi cinsellik yaşı!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre kadınlar cinsellikte en güzel zamanlarını 28 yaşında erkekler ise 33 yaşında yaşıyor...

Cinsellik - 07 Ağustos 2017 19:58

İngiltere'nin bilinen seks oyuncakları üreticilerinden Lovehoney, geçtiğimiz haftalarda yetişkin erkek ve kadınlardan oluşan toplam 1.281 katılımcı üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi.



Bugüne kadar yapılan gerek bilimsel araştırmalar gerekse kişisel aktarımlardan kadınların cinsel arzularının 30'lu yaşlarında maksimum seviyeye ulaştığını duymuşuzdur hep. Lovehoney'nin gerçekleştirdiği bu 'bilimsel olmayan' anketin sonuçlarına göre ise kadınlar, en iyi cinsel tecrübelerini ortalamada 28 yaşı civarında elde ediyor. Erkeklerin ise bu anlamda 'pik' yaptığı yaş, 33. Ankete göre kadınlar en çok 25 yaşında cinsel ilişkiye girerken erkekler 29 yaşında 'en aktif yıllarını' geçiriyor.



İlişkinin başlarında partnerler daha fazla seks yapıyor. Fakat uyumu yakalayıp cinsel tatmini maksimum seviyeye çıkarmak için ister istemez birkaç yıl geçmesi gerekiyor. Tabii bu araştırmada çıkan sonuçlar milletten millete, kişiden kişiye göre değişiklikler gösterecektir fakat yine de anlaşılan İngiliz kadınları eskisine oranla cinsel yaşamlarında mutluluğu 30'larından önce de yakalayabiliyor. Kadınların cinsel yaşamdan beklentileri ve toplum içinde karşılaştığı bazı önyargılar, seks yaşantısına erkeklere göre daha kompleks bakmalarına neden oluyor ister istemez.



Ancak geçen yıllarla birlikte artık kadınlar da ne istediklerini daha rahat kavrıyor, bedenlerini daha hızlı keşfedebiliyor herhalde. İstatistikler bakılırsa bunda erkeklerin de önüne geçmiş durumdalar. Acaba bunda kadınların toplumda eskisine göre daha fazla yere sahip olmalarının da bir payı var mı? Siz ne dersiniz?

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