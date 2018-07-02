Ekranda yaz döneminin başlamasıyla birlikte bir döneme damga vurmuş diziler yeniden ekrana gelmeye başladı. Kiralık Aşk, Aşk-ı Memnu, İçerde, Fi bu dizilerden bir kaçı. Buradan yola çıkarak GECCE.com okurlarına "En çok hangi diziyi özlediniz?" diye sordu. Açılan ankette kullanılan oyların %27,7'sini alan 'Kiralık Aşk' birinci oldu. Onu %12,3 ile 'Kara Para Aşk' takip etti.
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İşte en çok özlenen dizi!
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.TV Dünyası - 02.07.2018 18:15
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Bağlantılar: Kiralık Aşk, Kara Para Aşk
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