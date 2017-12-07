Uzun zamandır birlikte olduğu Okan Can Yantır’la yolları ayrılan Dilan Çiçek Deniz, yeni aşkı meslektaşı Birand Tunca’da buldu. Bir süre önce Bebek’te yeni bir ev kiralayan Deniz, yeni ev alışverişini erkek arkadaşıyla yaptı. Çiftin o evde birlikte yaşamayı planladığı konuşuluyor. Dilan Çiçek Deniz, Birand Tunca ile çıktığı mobilya alışverişinden bir kareyi Instagram’da paylaştı. Birand Tunca bir dönem 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde rol almıştı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı!
Okan Can Yantır’dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz, aradığı aşkı buldu. Deniz, gönlünü Birand Tunca’ya kaptırdı.Magazin - 08.12.2017 04:00
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