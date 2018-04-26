İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi!

Magazin - 26.04.2018 15:37

Deniz Seki'nin umutları tükendi!

Deniz Seki'ye Faruk Salman şoku!

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Murat Karabova aylardır peşinde olduğu Deniz Seki'nin gönlünü çaldı. Karabova'nın ilgisine kayıtsız kalmayan Seki, işadamıyla aşk yaşamaya başladı.Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.İşadamı Murat Karabova'nın bir dönem Seda Sayan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. (Kaynak: hurriyet.com.tr)