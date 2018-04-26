İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi!

Evlilik planları yaptığı Faruk Salman ile yolları ayrılan şarkıcı Deniz Seki gönlünü Murat Karabova'ya kaptırdı.

Magazin - 26.04.2018 15:37
İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi!
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Murat Karabova aylardır peşinde olduğu Deniz Seki'nin gönlünü çaldı. Karabova'nın ilgisine kayıtsız kalmayan Seki, işadamıyla aşk yaşamaya başladı.


Deniz Seki'nin umutları tükendi!

Deniz Seki'nin umutları tükendi!



Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.


İşadamı Murat Karabova'nın bir dönem Seda Sayan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

Deniz Seki'ye Faruk Salman şoku!

Deniz Seki'ye Faruk Salman şoku!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Deniz Seki

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf! Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf!
Sinem Öztürk: Benden bile saklıyor! Sinem Öztürk: Benden bile saklıyor!
Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi
O davadan takipsizlik kararı çıktı! O davadan takipsizlik kararı çıktı!
Çukur şok etkisi yarattı! Çukur şok etkisi yarattı!
Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti! Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti!
Çocuklar Duymasın'a tepki yağdı! Çocuklar Duymasın'a tepki yağdı!
Ve Aslı Murat'ı sildi! Ve Aslı Murat'ı sildi!
Ege Çubukçu yeni şarkıcı 'Çalkala' yayında! Ege Çubukçu yeni şarkıcı 'Çalkala' yayında!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hadise'ye ikinci haciz şoku!
  • Ece Seçkin'in evlilik hayali!
  • Yıkılmadım ayaktayım!
  • Ebru Polat, Bodrum'a hazırlanıyor!
  • Can Bonomo: Tatil planımız yok!
  • Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!
  • Cem Yılmaz yeni yaşını eski eşiyle kutladı!
  • Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!
  • Hakan Yılmaz saldırı anını anlattı!
  • Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Uçakta yaşananlar ortaya çıktı!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!
  • Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!
  • 'Tehlikeli Karım' ekranlara böyle veda edecek!
  • Serenay Sarıkaya'dan muhteşem performans!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
Uçakta yaşananlar ortaya çıktı!