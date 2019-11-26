İşte bu yorum Özlem Yıldız'ı çok sinirlendirdi!

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen yorum Özlem Yıldız'ı sinirlendirdi.

26.11.2019 14:43 Magazin

İşte bu yorum Özlem Yıldız'ı çok sinirlendirdi! Özlem Yıldız, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Bir fotoğrafına gelen yorum güzel sunucuyu çok sinirlendirdi.

ANNESİ İZİN VERMEMİŞ
Güzel sunucunun fotoğrafına takipçilerinden biri “Ben hemofili hastasıyım İzmir Ege Üniversitesi’nde gerçekleşen organizasyona sizi davet etmiştik ne yazık ki sözde annenizin izin vermediği gerekçesiyle katılmadınız. Gözümde sanatçının S’si bile olamazsınız” yorumunu yaptı. Özlem Yıldız, yoruma cevap olarak “Beyefendi, benim böyle bir organizasyondan haberim yok. Annem de iş hayatımda hiçbir zaman bir müdahalede bulunmadı. Nasıl, nereden böyle bir fikriniz oldu bilmiyorum o yüzden yazdıklarınızı kabul edemeyeceğim.” dedi.

Özlem Yıldız'ın Bodrum tatili devam ediyor!

Özlem Yıldız'ın Bodrum tatili devam ediyor!
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