İşte bu ürünleri dermatologlar önermiyor!

Dermatologlar losyon yerine krem tercih ederler. Çünkü kremler cilde nüfuz eder ve nem kaybını engeller, losyonlar ise daha yüksek seviyede su içerir bu sebeple çok kuru ciltlerde etki göstermezler, vücutta yapışkan ve yağlı bir his bırakırlar.Son yıllarda oldukça popüler olan bu ürün dermatologlar tarafından tavsiye edilmiyor. Uzmanlar bu tür maskelerin cilde zarar verdiğini, cilt hücrelerini tahrip ettiğini söylüyor.Dermatologlar güneş koruyucularında sprey yerine krem şeklinde tercih edilmesini öneriyorlar. Sprey olarak kullanılan güneş korucu kalın bir katman oluşturamaz ve cilde ulaşmadan aktif bileşenlerini kaybeder.Hindistancevizi yağı oldukça popüler bir nemlendirme ve bakım yöntemi. Fakat uzmanlar bu yağın yüzde kullanılmasının akne oluşmasına sebep olacağı konusunda uyarıyor.