İşte bu soru Gökçe Bahadır'ı kaçırdı!

Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu!

Gökçe Bahadır, önceki akşam Etiler'deydi. Güzel oyuncu basın mensuplarının sorularını cevapladı.Geçtiğimiz günlerde Bahadır'ın Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir müzikalde yer alacağı kesinleşmişti. Güzel oyuncu bu konuyla ilgili ''Müzikal çok yeni, onun için pek ayrıntı veremiyorum. Sezen'le de henüz konuşmadık ama yakın zamanda bir araya geleceğiz.'' diyerek ayrıntı vermekten kaçtı.Müzikal için ilk olarak Elçin Sangu'ya teklif yapılıp yapılmadığı sorusu duyan Gökçe Bahadır basın mensuplarından kaçarak aracına bindi.