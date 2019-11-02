İşte bu soru Gökçe Bahadır'ı kaçırdı!

DETAY VERMEDİ
Geçtiğimiz günlerde Bahadır'ın Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir müzikalde yer alacağı kesinleşmişti. Güzel oyuncu bu konuyla ilgili ''Müzikal çok yeni, onun için pek ayrıntı veremiyorum. Sezen'le de henüz konuşmadık ama yakın zamanda bir araya geleceğiz.'' diyerek ayrıntı vermekten kaçtı.
ELÇİN SANGU SORUSU KAÇIRDI
Müzikal için ilk olarak Elçin Sangu'ya teklif yapılıp yapılmadığı sorusu duyan Gökçe Bahadır basın mensuplarından kaçarak aracına bindi.
Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu!