İşte bu olay Serenay Sarıkaya'yı ağlattı!

Serenay Sarıkaya sessizliğe büründü!

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün 'Brand Week İstanbul' etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.Serenay Sarıkaya, 'Alice' müzikaliyle ilgili "Alice’in bütün süreci benim için çok heyecanlıydı. Bu salona ilk geldiğim günü hiç unutamıyorum. Dansçı seçmelerine özellikle katılmak istemiştim. Tek başıma, koca salon bomboştu. O kadar etkilendim, o kadar heyecanlandım ki ağlamadan duramadım. Çünkü gerçek olamayacak kadar güzel bir rüyaydı. Bunun gerçek olduğunu bilmek, yaşamak ve görmek muazzam bir duygu. İşin içine girdikçe de, o hazırlık süreçleriyle birlikte heyecanımız daha da arttı. Her defasında sahneye çıkana kadar ne kadar büyük bir şey yaptığımızı tarif edemediğimiz güzel bir rüya yaşıyoruz. O yüzden çok mutluyum." dedi. Güzel oyuncu müzikalin biletlerinin tükendiğini duyunca da ağladığını itiraf etti.