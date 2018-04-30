GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Birbirlerine en çok yakışan ünlü çift hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette "Neslihan Atagül-Kadir Doğulu" çifti kullanılan oyların %32,5'ini alarak birinci oldu. Onları %28,5 ile Fahriye Evcen-Burak Özçivit takip etti. Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çifti ise üçüncü sırada yer aldı.
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İşte birbirlerine en çok yakışan çift!
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor!Magazin - 30.04.2018 17:52
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