İşte birbirlerine en çok yakışan çift!

GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor!

Magazin - 30.04.2018 17:52
İşte birbirlerine en çok yakışan çift!
GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Birbirlerine en çok yakışan ünlü çift hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette "Neslihan Atagül-Kadir Doğulu" çifti kullanılan oyların %32,5'ini alarak birinci oldu. Onları %28,5 ile Fahriye Evcen-Burak Özçivit takip etti. Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çifti ise üçüncü sırada yer aldı.

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