İşte Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakipleri!

Medipol Başakşehir'in rakibi Sevilla olurken, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Makedonya'nın FC Vardar takımı oldu.

Futbol - 04 Ağustos 2017 14:29

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi İspanya'dan Sevilla oldu.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Makedonya'nın Fc Vardar takımı oldu. Sarı-Lacivertli ekip ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak.



Medipol Başakşehir ilk maçını evinde, rövanşı da deplasmanda oynayacak,



Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ilk maçı 17 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 24 Ağustos'ta sahasında oynayacak.



EŞLEŞMELER ŞÖYLE;



UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun diğer eşleşmeleri ise şöyle;

Karabağ (Azerbaycan) - Kobenhavn (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs) v Slavia Prag (Çekya)

Olympiacos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) v Astana (Kazakistan)

H. Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

İstanbul Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)

Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)





UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki eşleşmeler şöyle:



Shekendija – Milan

FK Vardar – Fenerbahçe

Ajax - Rosenborg

Osjiek - Austria Wien

Kızılyıldız – Krasnodar

Altach - Maccabi Tel-Aviv

BATE - Olexsandriya

Club Brugge – AEK

Maritimo – Dinamo Kiev

Dinamo Zagrep – Skenderbeu

Ludogorets - Suduva

Panathinaikos – Athletic

Apollon – Midtjylland

Hafnarfjördur – Braga

Domzale – Marsilya

Partizan – Videoton

Everton – Hajduk Split

Utrecht – Zenit

Legia – Sheriff

Vitorul – Salzburg

Plzen – AEK Larcana

PAOK - Östersunds

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