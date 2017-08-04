Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi İspanya'dan Sevilla oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Makedonya'nın Fc Vardar takımı oldu. Sarı-Lacivertli ekip ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak.
Medipol Başakşehir ilk maçını evinde, rövanşı da deplasmanda oynayacak,
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ilk maçı 17 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 24 Ağustos'ta sahasında oynayacak.
EŞLEŞMELER ŞÖYLE;
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun diğer eşleşmeleri ise şöyle;
Karabağ (Azerbaycan) - Kobenhavn (Danimarka)
APOEL (Kıbrıs) v Slavia Prag (Çekya)
Olympiacos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
Celtic (İskoçya) v Astana (Kazakistan)
H. Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)
İstanbul Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)
Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)
Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki eşleşmeler şöyle:
Shekendija – Milan
FK Vardar – Fenerbahçe
Ajax - Rosenborg
Osjiek - Austria Wien
Kızılyıldız – Krasnodar
Altach - Maccabi Tel-Aviv
BATE - Olexsandriya
Club Brugge – AEK
Maritimo – Dinamo Kiev
Dinamo Zagrep – Skenderbeu
Ludogorets - Suduva
Panathinaikos – Athletic
Apollon – Midtjylland
Hafnarfjördur – Braga
Domzale – Marsilya
Partizan – Videoton
Everton – Hajduk Split
Utrecht – Zenit
Legia – Sheriff
Vitorul – Salzburg
Plzen – AEK Larcana
PAOK - Östersunds
İşte Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakipleri!
Medipol Başakşehir'in rakibi Sevilla olurken, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Makedonya'nın FC Vardar takımı oldu.Futbol - 04 Ağustos 2017 14:29
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