İşte 'Altın Kelebek'i kazananlar!

İşte 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar!
1) "Rising Star" ödülleri Bu ödüller Miray DANER, Melisa ŞENOLSUN VE Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE'nin oldu. Genç yıldızlar ödüllerini Neslihan Atagül Doğulu'nun elinden aldı.
2- EN İYİ SENARİST ödülü Kanal D'de yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisi ile Nuran Everen Şit'in oldu. Nuran Everen Şit'e ödülünü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi.
3- EN İYİ SPOR PROGRAM: STADYUM - ERSİN DÜZEN, MUSTAFA DENİZLİ – ALİ GÜLTİKEN (TRT)
PROGRAMIN SUNUCULARINA ÖDÜLÜ TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ VURAL VERDİ
4- EN İYİ DİZİ: VATANIM SENSİN (KANAL D)
'EN İYİ DİZİ' ÖDÜLÜ KANAL D EKRANLARINDA YAYINLANAN 'VATANIM SENSİN'E GİTTİ. DİZİNİN YAPIMCISI ONUR GÜVENATAM'A ÖDÜLÜNÜ ÜNLÜ YAPIMCI TÜRKER İNANOĞLU VERDİ.
5- EN İYİ KLİP: MABEL MATİZ, ANIL CAN (YA BU İŞLER NE)
ÜNLÜ ŞARKICI GÖKSEL ÖDÜLÜ MABEL MATİZ VE ANIL CAN'A BÖYLE TAKDİM ETTİ
6- YILIN ŞARKISI: BENİ ÇOK SEV – TARKAN, SÖZ: GÜNAY ÇOBAN - MÜZİK: SERKAN İZZET ÖZDOĞAN
ÖDÜLÜ GÜNAY ÇOBAN VE SERKAN İZZET ÖZDOĞAN, AYLA ÇELİK'İN ELİNDEN ALDI
7- EN İYİ POP MÜZİK ERKEK: TARKAN
CEM YILMAZ ÖDÜLÜ VERİRKEN 'TARKAN'IN NE KADAR STAR OLDUĞUNU SİZ DÜŞÜNÜN AYAK İŞLERİNİ BEN YAPIYORUM. ÖNCEDEN YALIN İLE ÇALIŞIYORDUM, RAKAMLAR TATMİN ETMEYİNCE TARKAN'A GEÇTİM' ESPRİSİYLE GECCEYE DAMGA VURDU.
8- EN İYİ POP MÜZİK KADIN: SEZEN AKSU, TARKAN TÖRENE KATILAMAYAN SEZEN AKSU’NUN YERİNE ÖDÜLÜ ALDI
ÖDÜL VEREN CEM YILMAZ 'GENÇ BİR İSİM, YENİ BİR İSİM SEZEN AKSU' ESPRİSİNİ YAPTI
9- EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: -BEREN GÖKYILDIZ (ANNE – STAR TV)
'ANNE' DİZİSİNDE BEREN GÖKYILDIZ'IN ANNESİNİ CANLANDIRAN CANSU DERE ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ. TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI.
10- EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN: EBRU YAŞAR
EBRU YAŞAR'A ÖDÜLÜNÜ ÜNLÜ SANATÇI EROL EVGİN VERDİ.
11- EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK: KORAY AVCI
EN İYİ FANTEZİ ÖDÜLÜNÜ EROL EVGİN, KORAY AVCI'YA TAKDİM ETTİ
12- MUCİZE YARATANLAR: KENAN İMİRZALIOĞLU, SONGÜL ÖDEN, ENGİN AKYÜREK, ERKAN PETEKKAYA, CANSU DERE, TUBA BÜYÜKÜSTÜN
BU ÖNEMLİ ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VUSLAT DOĞAN SABANCI TAKDİM ETTİ.
13- EN İYİ KADIN SUNUCU: EVRİM AKIN (ÇOCUKTAN AL HABERİ - SHOW TV)
ÖDÜL VEREN – MERVE BOLUĞUR
14- EN İYİ ERKEK SUNUCU: ALİ İHSAN VAROL (KELİME OYUNU – teve2)
ÖDÜL VEREN – SELÇUK YÖNTEM
15- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (SHOW TV)
ÖDÜL VEREN – YILMAZ ERDOĞAN
16- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: HANDE ERÇEL (AŞK LAFTAN ANLAMAZ Kİ – SHOW TV)
ÖDÜL VEREN - YILMAZ ERDOĞAN
17- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU (GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW – SHOW TV)
ÖDÜL VEREN - YILMAZ ERDOĞAN
18- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN: ALEYNA TİLKİ (SEN OLSAN BARİ)
GENÇ ŞARKICI ALEYNA TİLKİ ÖDÜLÜ HALUK LEVENT'İN ELİNDEN ALDI
19- AZERBAYCAN’IN EN PARLAK YILDIZI ÖDÜLÜ: RÖYA
ÖDÜL VEREN – SİNEM KOBAL
20- EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ: ATAKAN ILGAZDAĞ (SÖZ – STAR TV)
ÖDÜL VEREN – KIRAÇ
21-EN İYİ YÖNETMEN: YAĞIZ ALP AKAYDIN (SÖZ- STAR TV)
ÖDÜL VEREN – OSMAN SINAV
22- EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: NAZLI ÇELİK (ANA HABER – STAR TV)
ÖDÜL VEREN – MEHMET ASLANTUĞ
23- EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: FATİH PORTAKAL (FOX TV)
ÖDÜL VEREN – MEHMET ASLANTUĞ
24- EN İYİ HABER PROGRAMI : 5N 1K – CÜNEYT ÖZDEMİR (CNN TÜRK)) �
ÖDÜL VEREN – MEHMET ASLANTUĞ
25- EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)
ÖDÜL VEREN - ŞANSAL BÜYÜKA
26- EN İYİ YARIŞMA: SURVİVOR, ÖDÜLÜ PROGRAMIN YAPIMCI VE SUNUCUSU ACUN ILICALI ALIYOR (TV8)
27- EN İYİ PROJE: ÇEYREK ASIR - HARUN KOLÇAK
ÖDÜL VEREN - İZZET ÖZ
28- EN İYİ MÜZİK GRUBU: ATHENA
ÖDÜL VEREN – İZZET ÖZ
29- EN İYİ KADIN OYUNCU: ASLI ENVER (İSTANBULLU GELİN- STAR TV)
ÖDÜL VEREN - HALE SOYGAZİ
30- EN İYİ ERKEK OYUNCU: TOLGA SARITAŞ (SÖZ - STAR TV)
ÖDÜL VEREN- HALE SOYGAZİ
31- EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: ÖYKÜ KARAYEL – GÖKHAN ALKAN (KALP ATIŞI – SHOW TV)
ÖDÜL VEREN – BEYZA ŞEKERCİ – ENGİN HEPİLERİ
32- EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER: ENES BATUR
ÖDÜL VEREN – ŞEYMA SUBAŞI