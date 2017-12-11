Alişan şüphesiz son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Cumhurbaşkanı'na verdiği sözden sonra Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen Alişan gönlünü başka bir güzele kaptırdı. Alişan, Çağla Şıkel'le başrollerini paylaştığı “Dostlar Mahallesi”ndeki rol arkadaşı Buse Varol’a gönlünü kaptırdı. Yeni aşkı sette bulan Alişan'ın sevgilisiyle yurt dışında tatil yaptığı konuşuluyor.
İşte Alişan'ın gönlünü kaptırdığı güzel Buse Varol..
İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!
Alişan gönlünü “Dostlar Mahallesi” dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı.Dedikodu - 11.12.2017 10:03
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