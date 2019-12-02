ZENCEFİL KIZILI
Geçtiğimiz yıl boyunca iyice ünlenen bu renk 2020 yılının yıldızlarından olacak. Sıcak tonuyla doğal güzelliğinizi ortaya çıkaracak.
İNCİ SARI GÖLGELER
Saçınızın arasına atacağınız inci sarılı gölgeler 2020 yılının en büyük trendlerinden.
ÇİKOLATA BALYAJ
Hollywood'un en sevilen saç trendlerinden biri olan çikolata balyaj 2020 yılının en gözde renklerinden olacak.
KÜLLÜ SARI OMBRELER
Küllü sarı ombrenin modası hiç geçmiyor. Saçınıza ekstra parlaklık katan küllü renk cildinizdeki ışıltıyı bile ön plana çıkaracak.
PARLAK MOCHA
Kim Kardashian'ın saç rengi parlak mocha bu yıl gözde renkler arasında. Koyu renk saçlarınızı daha gösterişli yapmanın en iyi yolu parlak mocha kullanmak.
İşte 2020'nin saç trendleri!
2020 yılının saç trendleri belli oldu. Işıl ışıl ve parlak saç trendleri ile yeni yılda değişime saçlarınızla başlayacaksınız...
02.12.2019 10:34 Kadın