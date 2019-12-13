İşte 2019 yılının en çok kazanan müzisyenleri!

Ekonomi dergisi Forbes, 2019 yılının en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı.2019 yılının, en çok kazanan müzisyeni, geçirdiğimiz 5 yılda ikinci kez Forbes listesinde yer alan Taylor Swift oldu. Ünşü şarkıcı, yeni albüm anlaşması ve gerçekleştirdiği son turneyle 2019 yılında 185 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar TL) kazandı. Listenin ikinci ismi ise 2019’da 150 milyon dolar (yaklaşık 870 milyon TL) kazanan Kanye West oldu. Ed Sheeran, 110 milyon dolar (yaklaşık 630 milyon TL) gelirle listenin üçüncü sırasına yerleşti. İşte listedeki diğer isimler...1.Taylor Swift (185 milyon $)2. Kanye West (150 milyon $)3. Ed Sheeran (110 milyon $)4. The Eagles (100 milyon $)5. Elton John (84 milyon $)6. Beyonce (81 milyon $)7. Jay-Z (81 milyon $)8. Drake (75 milyon $)9. Diddy (70 milyon $)10. Metallica (68,5 milyon $)