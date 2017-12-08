İşte 2017'nin en sevilen çifti!

KizlarSoruyor sitesi tarafından düzenlenen “2017’nin En Yakışan Dizi Çifti” anket sonucu açıklandı.

TV Dünyası - 08.12.2017 11:22
İşte 2017'nin en sevilen çifti!
KizlarSoruyor sitesi, üyelerine “Bizleri ekrana bağlayan aşklarıyla televizyona en çok yakışan çift hangisi?” sorusunu yönlendirdi. Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin’de genç vatansever Hilal ile Yunan Teğmen Leon karakterlerini oynayan Miray Daner ve Boran Kuzum, 2017'nin en sevilen dizi çifti seçildi.

Ankette Star TV’de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncuları Aslı Enver ve Özcan Deniz ikinci seçilirken, Kanal D’de yayınlanan Meryem dizisinden Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç üçüncü oldu.
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