İstanbul'un lezzet durakları 'Gurme Taksiciler' ile keşfedilecek

Diğer Haberler - 03 Ağustos 2017 12:03

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), Türkiye’de daha önce gerçekleştirilmeyen bir iş birliğine imza attı. Taksi şoförleri, İTEO Taksici aplikasyonunun içinde yer alan, “İstanbul Lezzet Haritası” bölümünü kullanarak, GTD tarafından onaylanmış mekânlara, kafelere ve restoranlara kolayca ulaşacak. Böylelikle, yerli ve yabancı turistler, şehrin en özel tatlarını deneme fırsatı bulacak. Lansmanda tanıtılan “İTEO Taksici” adlı uygulamayla, aynı zamanda taksiciler arasında bir haberleşme platformu oluşturulduğu vurgulandı. Kayıp ilanlarının sonuca ulaşmasında, terörle ilgili şüpheli kişiler görüldüğünde ya da takside unutulan eşyaların sahiplerinin bulunmasında çok faydalı olacağına yönelik açıklamalar da yapıldı.Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe’nin konuşmasıyla açılan lansmanda Boztepe, “Türk kültürünün dünyaya tanıtımında en önemli etkenlerden biri olan Türk mutfağının en doğru ve en iyi şekilde yansıtılmasını çok önemsiyoruz. Bu noktada taksiciler bizim en önemli paydaşımız. Ülkemize gelen turistlerin havalimanına geldiklerinde ilk olarak taksicilerle karşılaşıyorlar. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur’un destekleriyle gelişen bu aplikasyonun Türk mutfağına fayda sağlaması ve Dünya mutfağında adını en üst sıralara taşımasını diliyoruz.” açıklamasında bulundu.Taksiciler arasındaki iletişim ve istihbarat ağının önemli olduğuna dikkat çeken İstanbul Taksicileri Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, “Reina saldırısından sonra saldırganın yakalanması için taksicilere saldırganın eşkâlinin dağıtılması istendi. Ancak bizim böyle bir sistemimiz olmadığı için bütün taksicilere ulaşamadık. İstihbarat konusunda bir açığımız olduğunu keşfettik ve hemen çalışmalara başladık. Taksiciler arasında bu sayede iletişim bağı kuruldu. Emniyete ve Türk turizmine faydalı olmasını diliyoruz.”Eski Kültür ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı da aplikasyonun tanıtımına destek oldu ve, “Gelişmiş ülkelerin çoğunda turizm bakanı yoktur. Kültür ve Turizm Bakanı’nın görevini meslek kuruluşları yapar. Bu yüzden yapılanları çok kıymetli buluyorum.” ifadelerini kullandı.