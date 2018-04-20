İstanbullu Gelin'de üç veda birden yaşanacak!

Star Tv ekranlarının beğenilen dizisi İstanbullu Gelin önümüzdeki günlerde kadrosunda büyük değişiklikler yaşayacak.

TV Dünyası - 20.04.2018 10:57
İstanbullu Gelin'de üç veda birden yaşanacak!
Dizide Boranlar'ın en küçüğü Murat rolüne hayat veren Berkay Hardal, kadrodan ayrılacak. Hardal, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Show Tv'de başlayacak olan 'Meleklerin Aşkı' isimli dizide yer alacak.

Dizide hizmetçi rolünü canlandıran Hira Koyuncuoğlu, gerçek hayatta da sevgilisi olan Berkay Hardal ile aynı tarihte İstanbullu Gelin'e veda edcek.

Berkay Hardal başrole hazırlanıyor!

Berkay Hardal başrole hazırlanıyor!



8 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanan dizide, bu hafta Can karakterini canlandıran Murat Aygen, ekibe senaryo gereği veda edecek. Başlangıçta Murat Aygen diziyle kısa süreli anlaşma yapmış ancak daha sonra başarılı performansı ve seyirciden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından rolü uzatılmıştı.
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