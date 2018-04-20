İstanbullu Gelin'de üç veda birden yaşanacak!

TV Dünyası - 20.04.2018 10:57

Berkay Hardal başrole hazırlanıyor!

Dizide Boranlar'ın en küçüğü Murat rolüne hayat veren Berkay Hardal, kadrodan ayrılacak. Hardal, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Show Tv'de başlayacak olan 'Meleklerin Aşkı' isimli dizide yer alacak.Dizide hizmetçi rolünü canlandıran Hira Koyuncuoğlu, gerçek hayatta da sevgilisi olan Berkay Hardal ile aynı tarihte İstanbullu Gelin'e veda edcek.8 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanan dizide, bu hafta Can karakterini canlandıran Murat Aygen, ekibe senaryo gereği veda edecek. Başlangıçta Murat Aygen diziyle kısa süreli anlaşma yapmış ancak daha sonra başarılı performansı ve seyirciden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından rolü uzatılmıştı.