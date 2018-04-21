O sahne beğenilmedi!

Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi dün akşam 46. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Cuma akşamlarının keyifli dizisi son bölümüyle izleyiciyi memnun etmeyi başardı.

TV Dünyası - 21.04.2018 10:48
O sahne beğenilmedi!
Haziran'da sezon finali kararı alan İstanbullu Gelin dizisi izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizi hakkında izleyiciler tarafından, '' Ay bu bölüm çok güzel başladı, Allah bozmasın çok eğleniyorum'', ''Ya Süreyya ve Dilara'nın sohbetlerinin içine giresim var'' şeklinde tweetler atıldı.


Önceki akşam ekran başındaki izleyiciler dizi hakkındaki yorumlarını Twitter'dan paylaştı. Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver, son bölümde Zerrin Özer’in çok sevilen Kıyamam isimli şarkısını seslendirdi. Enver'in sesini kimisi çok beğendi, kimisi bir daha şarkı söylemesini istemedi. İstanbullu Gelin izleyicisi fikirlerini Twitter üzerinden dile getirdi.

İşte tweetlerden bazıları:

- Aslı Enver her bölüm bir şarkı söylese keşke, sesi çok güzel.

- Sesi çok kötü ama oyunculuğu güzel, şarkı söylemese de olur.

- Berbat bir sesi varmış.

- Aslı Enver’e şarkı söyletmeyin.

- Aslı Enver'in sesine resmen bayılıyorum.

- Ya su sese güzel diyenler bi kulağını yıkatsın. Çok kötü değil ama iyi de değil. Çok kötünün bir tık üstü. Ben müzik öğretmeniyim. Öğrencilerim bile bundan güzel söylüyor.

İşte o sahne:

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