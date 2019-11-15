İstanbullu Gelin geri dönüyor!

Aslı Enver yeni sezonda ekranda olacak mı?
Yurtdışında da ilgi gördü!
İstanbullu Gelin yurtdışında da bir çok ülkeye satıldı. Özellikle İsrail'de oldukça izlenen dizinin hayranları Aslı Enver ile Özcan Deniz'le ilgili pek çok paylaşımda bulundu.
'İstanbullu Gelin' bitti Aslı Enver soluğu orada aldı!
Yeniden ekrana geliyor!
İstanbullu Gelin'in 1. bölümünden itibaren TLC kanalında yeniden yayınlanacağı öğrenildi. İstanbulu Gelin, 18 Kasım’dan itibaren hafta içi her gün saat 17.00’de ekrana gelecek.
Özcan Deniz ile Aslı Enver, İsrail'de!