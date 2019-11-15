İstanbullu Gelin geri dönüyor!

Aslı Enver yeni sezonda ekranda olacak mı?

'İstanbullu Gelin' bitti Aslı Enver soluğu orada aldı!

Özcan Deniz ile Aslı Enver, İsrail'de!

O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış'ın paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi ekrana damga vurmuştu. Star TV'de 87 bölüm yayınlanan dizi, 31 Mayıs 2019 tarihinde final yaparak ekrana veda etmişti.İstanbullu Gelin yurtdışında da bir çok ülkeye satıldı. Özellikle İsrail'de oldukça izlenen dizinin hayranları Aslı Enver ile Özcan Deniz'le ilgili pek çok paylaşımda bulundu.İstanbullu Gelin'in 1. bölümünden itibaren TLC kanalında yeniden yayınlanacağı öğrenildi. İstanbulu Gelin, 18 Kasım’dan itibaren hafta içi her gün saat 17.00’de ekrana gelecek.