İstanbul'da kar yağışı başladı!

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü.

Yaşam - 23.12.2017 09:36
İstanbul'da kar yağışı başladı!
Kentte dün gündüz ve akşam etkili olan yağmur gece saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı. Özellikle Anadolu yakasında Kartal, Pendik, Maltepe'de kar etkili oluyor. Bazı araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü. (DHA)

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