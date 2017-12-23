İstanbul'da kar yağışı başladı!

Yaşam - 23.12.2017 09:36

Kentte dün gündüz ve akşam etkili olan yağmur gece saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı. Özellikle Anadolu yakasında Kartal, Pendik, Maltepe'de kar etkili oluyor. Bazı araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü. (DHA)