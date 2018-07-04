İstanbul'da fabrikada korkutan yangın!
Hadımköy’de 5 bin metrekarelik bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına 12 ayrı ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yaşam - 04.07.2018 10:58
Atatürk Sanayi Sitesi’nde 5 bin metrekarelik bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 12 ayrı ilçeden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 63 çalışanı olan fabrikada can kaybı yok. İçeride olan çalışanları itfaiye ekipleri kontrol bir şekilde tahliye etti.
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