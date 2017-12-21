İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklamalar var.

Yaşam - 21.12.2017 10:18
İstanbul'a kar ne zaman geliyor?
Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Yapılan son değerlendirmelere göre ise pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.

Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.
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