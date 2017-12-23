İsmail YK'nın acı günü!

Magazin - 23.12.2017 16:39

İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören baba Yurtseven 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze bugün Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı’na defnedildi. Babasının tabutunun yayından ayrılmayan İsmail YK ayakta durmakta oldukça zorlandı.