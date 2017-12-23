İsmail YK'nın acı günü!
İsmail YK'nın babası Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti. Şarkıcı cenazede ayakta durmakta zorlandı.Magazin - 23.12.2017 16:39
İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören baba Yurtseven 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze bugün Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı’na defnedildi. Babasının tabutunun yayından ayrılmayan İsmail YK ayakta durmakta oldukça zorlandı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İsmail YK
MAGAZİN HABERLERİ
- Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
- Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
- Miray Daner'den flaş karar!
- Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
- Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
- Gupse Özay gala için kampa girdi!
- Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
- Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
- Reza Zarrab ve Ebru Gündeş cephesinde flaş gelişme!
- Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkına Merve Boluğur'dan şok yorum!