Işın Karaca takipçisine ateş püskürdü!

Magazin - 20.04.2018 10:45

Sosyal medyanın aktif kullanan isimlerde öne çıkan Işın Karaca geçtiğimiz günlerde hamile pozu vermiş ve eşi Tuğrul Odabaşı'nı etiketleyip "Ödemdir o" yazarak esprili bir paylaşım yapmıştı. Işın Karaca bu fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum aldı fakat bir takipçisinin yorumu Işın Karaca'yı çileden çıkardı.Hamile olmadığı halde hamileymiş gibi poz verdiği fotoğrafı esprili bir dille paylaşan Işın Karaca'ya bir takipçisi, "Doğurmaktan bıkmaz bu kadın" mesajını yazdı.Işın Karaca'da sert bir dille, "Bu nasıl bir kinayet, bu nasıl bir hasetlik! Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben bu yorumları okuyorum, biliyor musun? Ayrıca insanım ve duygularım var! Doğururum doğurmam! Doğurup sana mı baktırdım! Şimdi uza bakalım!!" dedi.Işın Karaca'ya takipçilerinden binlerce destek mesajları yağdı. Bunun üzerine şarkıcı hikayesinde "Neden olmasın?" yazarak yeniden anne olabileceğinin sinyalini yaktı.