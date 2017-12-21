Işıl Reçber göz kamaştırdı!

28 Kasım'da yeni evinin kapılarını Instyle Home dergisi için açan Işıl Reçber, Alexis marka elbisesi göz kamaştırdı.

Sosyete - 21.12.2017 16:07
Işıl Reçber göz kamaştırdı!
Rüştü Reçber'in güzeller güzeli eşi Işıl Reçber, Beykoz Konakları'ndaki yeni evinin kapılarını Instyle Home dergisi için açtı. 28 Kasım'da gerçekleştirilen çekimlerde Işıl Reçber hem evinin güzelliği hem de kendi ışıltısı ile büyüledi. Reçber, Alexis marka elbisesi ile adeta göz kamaştırdı.


Işıl Reçber'in içinde bulunduğu Instyle Home dergisi Ocak'ta bayilerdeki yerini alacak ve 3 ay boyunca satışta olacak. Işıl Reçber'in yeni evini ve birbirinden şık kıyafetlerini görmek için dergiyi almanızı tavsiye ederiz. Insytyle Home dergi satılan her yerde!

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