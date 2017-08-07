Işıl Reçber dürbünle gazetecileri izledi

Sosyete - 07 Ağustos 2017 14:20

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da tatil yapıyor. Işıl Reçber önceki gün kaldıkları otelde plajında güneşlenirken görüntülendi. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Reçber, güvenlik görevlisinin dürbününü alarak gazetecileri izledi.İŞTE O KARELER: