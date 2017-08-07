Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da tatil yapıyor. Işıl Reçber önceki gün kaldıkları otelde plajında güneşlenirken görüntülendi. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Reçber, güvenlik görevlisinin dürbününü alarak gazetecileri izledi.
İŞTE O KARELER:
Işıl Reçber dürbünle gazetecileri izledi
Işıl Reçber dürbünle kendisin fotoğraflayan gazetecileri izledi.Sosyete - 07 Ağustos 2017 14:20
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