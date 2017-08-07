Işıl Reçber dürbünle gazetecileri izledi

Işıl Reçber dürbünle kendisin fotoğraflayan gazetecileri izledi.

Sosyete - 07 Ağustos 2017 14:20
Işıl Reçber dürbünle gazetecileri izledi
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Bodrum'da tatil yapıyor. Işıl Reçber önceki gün kaldıkları otelde plajında güneşlenirken görüntülendi. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Reçber, güvenlik görevlisinin dürbününü alarak gazetecileri izledi.

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