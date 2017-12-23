Irmak Ünal'a sürpriz teklif!

Magazin - 23.12.2017 17:50

Irmak Ünal'dan nefes kesen şov!

Irmak Ünal coştu bir kere!

Tiyatrocu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal son olarak kardeşi Yağmur Ünal'ın yapımcısı olduğu 'Dolunay'a konuk olmuştu. Irmak Ünal'a başrollerinde Ozan Güven, Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç'ın rol aldığı "Çi" dizisinden teklif geldi. Irmak Ünal internette yayınlanan dizinin senaryosunu okumaya başladı.