Irmak Ünal'a sürpriz teklif!

Irmak Ünal'a "Çi" dizisinden sürpriz teklif!

Magazin - 23.12.2017 17:50
Irmak Ünal'a sürpriz teklif!
Tiyatrocu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal son olarak kardeşi Yağmur Ünal'ın yapımcısı olduğu 'Dolunay'a konuk olmuştu. Irmak Ünal'a başrollerinde Ozan Güven, Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç'ın rol aldığı "Çi" dizisinden teklif geldi. Irmak Ünal internette yayınlanan dizinin senaryosunu okumaya başladı.

Irmak Ünal'dan nefes kesen şov!

Irmak Ünal'dan nefes kesen şov!



Irmak Ünal coştu bir kere!

Irmak Ünal coştu bir kere!



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Irmak Ünal

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...