Irmak Ünal, yeni hayatına adapte oldu!

Yeni hayatına adapte olan Irmak Ünal, tatilin tadını çıkarıyor.

Magazin - 03 Ağustos 2017 03:00
Irmak Ünal, yeni hayatına adapte oldu!
Emre Karabacak’tan geçen ay tek celsede boşanan Irmak Ünal, yeni hayatına adapte oldu. Ünal, arkadaşı Gözde Vardar’la verdiği bir pozu “İçindeki çocuğu kaybetme” notuyla sayfasına yükledi. Irmak Ünal'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu
  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'i şimdi ne yapıyor?
  • Asena Atalay'dan dans show
  • HBO 'hack'lendi! Game of Thrones'un senaryosu çalındı
  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası

Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ

  • Grup Hepsi'nin 'Yasemin'iydi!
  • Kım Kardashıan'dan cesur tercih!
  • Zeynep Aydemir kına geccesi yaptı!
  • Oğlunun doğum gününü kutladı!
  • Seda Sayan şekilden şekile girdi!
  • Caner Erkin eşiyle hasret giderdi!
  • Zehra Çilingiroğlu kararını verdi!
  • Demet Akalın, Berkay'a kızdı!
  • Ünlü çiftin zorunlu ayrılığı!
  • Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'ı terleten sorular!
  • Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
  • Görüntülenince tehdit etti!
  • Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
  • İrem Derici'den mesaj var!
  • İşte yaz dizilerinden yayından kalkacak ilk dizi...
  • Kenan Ece ve Canan Ergüder'in aşk tatili!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?