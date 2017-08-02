Emre Karabacak’tan geçen ay tek celsede boşanan Irmak Ünal, yeni hayatına adapte oldu. Ünal, arkadaşı Gözde Vardar’la verdiği bir pozu “İçindeki çocuğu kaybetme” notuyla sayfasına yükledi. Irmak Ünal'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.
Irmak Ünal, yeni hayatına adapte oldu!
Yeni hayatına adapte olan Irmak Ünal, tatilin tadını çıkarıyor.Magazin - 03 Ağustos 2017 03:00
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