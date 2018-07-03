İrem Sak'tan üzücü haber!
Ünlü oyuncu İrem Sak, 165 bölüm yayınlanan ve neredeyse her skeçte yer aldığı Güldür Güldür Show'a veda etti.
Magazin - 03.07.2018 12:39
Sevilen oyuncu İrem Sak, Güldür Güldür Show programıyla eğlence dolu anlara imza attı. Sak, her skeçte yer aldığı Güldür Güldür Show'dan ayrıldı. Oyuncu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Programdan bir sahne paylaşan İrem Sak, "Toplam 165 bölüm :) ne kadar yazsam çizsem asla duygularımı ve minnetimi özetleyemez. Demo çekiminden, bulunduğum son bölüme kadar.. her ana, her bölüme, her alkışa, her seyirciye sonsuz teşekkürler. (Kafa karışıklığı olmasın, ekip sezon finali yaptı. Proje devam. Ben olamayacağım aralarında )" sözleriyle veda ettiğini duyurdu.
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