İrem Helvacıoğlu'ndan veda: "Söyleyecek çok söz var ama..."

'Sen Anlat Karadeniz' bitti saçlar gitti!

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu dekolteli pozuyla nefes kesti!

İrem Helvacıoğlu'nun hayatını değiştiren teklif!

atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'le yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Güzel oyuncu geç de olsa bir veda paylaşımı yaptı. Instagram hesabından Sen Anlat Karadeniz setinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Helvacıoğlu altına şu satırları yazdı:"Ne söyleyebilirim ki nasıl anlatabilirim, aklımdakini kalbimdekini hangi kelimeyle anlatabilirim. Söylenecek çok şey var belki... Ama Sen anlat Karadeniz ailem oldu... Aile olduk iyi kötü çok şey yaşadık yorulduk ama yorgunluk engel değildi. Birbirimize İnandık güvendik destek olduk. Nefesin umuduna Tahir’in inadına Yiğit’in gücüne acayip güçlü takıma inandık. Bu uzun yolda çok şey öğrendim. Büyük bir sorumluluk vardı altından kalkmaya, anlatmaya çalıştığım.tek başıma yapamazdım aileme çok teşekkür ederim. Bir ailem daha vardı ki çok büyük kocaman karşılaştığım bildiğim tanımadan sevdiğim sevildiğim destek gördüğüm sak ailesi hepinize çok teşekkür ederim. Her zaman umut ve inatla...Nefes, sana veda etmiyorum o umuduyla bütün sessizliklere ses olmaya çalışıyor biliyorum. Çok eksik var çok.."