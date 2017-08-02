İrem Derici'den mesaj var!

Magazin - 02 Ağustos 2017 11:30

Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?

İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

İrem Derici'den dans itirafı!

İrem Derici sunuculuğunu yaptığı "Eğlenmene Bak" programının çekimleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Güzel şarkıcı sağlık durumu ile ilgili bir açıklamada bulundu. İrem Derici şu mesajı paylaştı:"Merak eden arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Aşırı sıcak, stres, koşturmaca uykusuzluk derken tansiyon yerlere düştü, ben de acile. Android değiliz en nihayetinde. Şu an gayet iyiyim, doktorun verdiği raporu eve bıraktım ve Bodrum'a konsere gidiyorum, BENİM İLACIM ŞARKI SÖYLEMEK DOKTOR CİVANIM! Merak eden herkesi öpüyorum, dualarınızla "bana hiçbir şey olmaz" Haydi 17:30 Bodrum'da avaz avaz söyleyelim şarkılarımızı! ❤İrem Derici"